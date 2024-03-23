連見科技製藥汽車外企 商務部長允予服務保障

據商務部網站，王文濤在會見惠普總裁洛雷斯時說，中國電子產品消費市場需求巨大，希望惠普加大在華創新投入；會見禮來董事長戴文睿時，王文濤亦稱中國是全球第二大醫藥消費市場，希望禮來繼續投資中國，提供更多優質醫藥產品和服務。王文濤還對平治主席及行政總裁康林松表示，歡迎平治積極把握中國數字化發展和綠色轉型機遇，推動歐盟對中國汽車產品保持市場開放，實現互利共贏。

晤美中貿委會會長 中聯部長冀推對華客觀認知

中新社報道，劉建超昨在北京會見艾倫時表示中美應共同落實好兩國元首去年11月三藩市會晤達成的重要共識；工商界是兩國關係健康穩定發展的重要推動力量，期待同貿委會共同努力，推動美國各界樹立對華客觀理性認知，增進相互了解和信任，促進各領域務實合作。艾倫表示，當前美中之間10多個對話正在開展，美工商界對此表示讚賞。此前一日，商務部副部長王受文亦會見了艾倫。