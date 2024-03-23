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巨擘領袖湧京論壇 李強演講習接見 今屆擴規模推「對外開放」 涵世銀IMF等逾百代表

【明報專訊】中國發展高層論壇（China Development Forum）2024年會將於下周日（24日）起在北京舉行兩天，本屆中方擴大規模、提高規格，全面展現「高水平對外開放」國策。主辦方昨日公布，國務院總理李強將出席論壇開幕式並發表主旨演講，已有來自世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）等機構的110多名外方代表確認參會。國家主席習近平據報也將在論壇後會見西方商界領袖。

中國發展高層論壇年會下周開幕

中國發展高層論壇是由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的國家級論壇，2000年創辦。論壇2024年會由國務院發展研究中心主任、中共中央委員陸昊擔任中方主席，美國安達集團董事長兼首席執行官格林伯格擔任外方主席，主題為「持續發展的中國」。

論壇微信公眾號昨發文介紹，截至目前已有110多名外方正式代表確認參會，包括世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行的主要負責人，來自能源資源、裝備製造、金融保險、高科技與半導體、醫藥健康、專業服務、日用消費等行業的外資企業董事長和首席執行官，以及包括諾貝爾獎和圖靈獎獲得者在內的國際知名學者。

瑙魯斯里蘭卡尼泊爾高層將訪華

年會由開幕式、專題研討會、閉門研討會等環節組成。主辦方介紹，研討會將圍繞八大主題，「向世界清晰展示中國經濟持續發展的韌性與活力，回應國際企業界對中國經濟發展的關注」。另據中國外交部宣布，瑙魯總統阿迪昂、斯里蘭卡總理古納瓦德納、尼泊爾副總理施雷斯塔，受邀在24、25日陸續訪華。其中瑙魯是1月與台斷交、與北京建交後，領導人首次訪華。斯里蘭卡和尼泊爾是南亞「一帶一路」沿線重要國家，中國是斯里蘭卡最大債權人。

一批美國巨企CEO近日也相繼抵華，準備出席論壇。《華爾街日報》引述消息稱，習近平料在下周三（27日）接見與會的美國商界領袖。報道稱與會者名單仍在完善中，今年預計出席者包括蘋果行政總裁庫克、黑石集團行政總裁蘇世民、對冲基金Citadel創辦人葛里芬、匯豐集團行政總裁祈耀年、美光科技行政總裁梅赫羅特拉、AMD行政總裁Lisa Su，以及埃克森美孚行政總裁伍茲等。

報道稱，去年因中美政治關係緊張，只有23名美國商界領袖出席論壇，今年美國的代表團將為論壇上最大，逾85名代表來自全球企業，當中34人屬美國跨國企業。主辦方暫未證實習近平將接見西方商界的消息。路透社此前稱，去年李強曾與出席論壇的國外商界領袖會面，今次李強並無相關安排。

2023年論壇年會以「經濟復蘇：機遇與合作」為主題，由國務院副總理丁薛祥出席開幕式，宣讀習近平賀信並發表主旨演講。

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相關字詞﹕外資企業 習近平 中國發展高層論壇 對外開放

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