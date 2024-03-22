駐京周記：兩會提房策最佳化 燕郊樓價未止跌

國務院總理李強5日在政府工作報告中提到，政府因城施策最佳化調控，降低房貸成本，積極推進保交樓工作；適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式；完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求等。

2014年推京津冀一體化 人口激增炒風熾

從2014年京津冀一體化進程推進開始，燕郊就開始不斷接收北京外溢人口。當年，燕郊人口激增至60萬人，較2010年的45萬增加了30%。這些住客買不起北京的房子，於是便找到了燕郊，這片和北京接壤最近的土地。炒房客們敏銳地發現了商機，他們打着「直達國貿」、「優質資產」等旗號，逐漸炒熱燕郊樓市。

燕郊的樓價也是在2014年開始逐漸上漲，到了2016年和2017年，燕郊的樓價行情幾乎只能以半天為單位計算，因為可能上午是一個價，下午就漲了不少。2017年初，燕郊房價已經突破3萬元（人民幣，下同）大關，部分樓盤高達4萬元以上，有些高檔樓盤價格甚至可以和北京通州的房價掰一掰手腕。

然而好景不長，2018年起，因為限購等原因，燕郊的樓價開始走低。褪掉炒房客激情包裝的外衣後，燕郊樓價迎來腰斬。又因為疫情期間進京政策，燕郊居民發現自己除了工作在北京以外，已經被北京隔絕在外。許多租客收拾行囊住回了北京，而那些在高位買了樓的人，有些則徹底被貸款套牢，甚至淪為負資產。

限購加疫策 樓價腰斬變「腳後跟斬」

2023年起，燕郊樓價從「腰斬」，直接變為「腳後跟斬」，有些房子樓價一路跌到5000元附近。那些斷供的業主，只得含淚收拾行囊。近些年燕郊和其所屬的河北廊坊市的法拍房數量不斷上升，甚至有160平方米的房子起價只要20萬元。「早買早享受」這件事，對於燕郊的居民來說，像句笑話。

至於燕郊樓價還會不會上揚，或是繼續走頹，套用今年兩會民生主題記者會上，住建部部長倪虹一句話：「對於房地產市場，我們不能光看短期，還要看中長期。」

明報記者 王佩凡