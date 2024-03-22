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習：科創是新質生產力核心 要引進研發機構

【明報專訊】國家主席習近平昨（21日）結束在湖南的4天考察行程，他強調科技創新是發展新質生產力的核心要素，並提出要積極引進國內外一流研發機構；同時針對全面深化改革，要求解決民生等領域的痛點難點問題。

據新華社報道，習近平昨早聽取了湖南省委和省政府工作匯報，他指出要在以科技創新引領產業創新方面下更大功夫，主動對接國家戰略科技力量，積極引進國內外一流研發機構，提升關鍵領域自主創新能力。要聚焦優勢產業，持續做大做強先進製造業，推動產業高端化、智慧化、綠色化發展，打造國家級產業群聚。

要解決民生領域難點 化解重大風險

習近平強調，進一步全面深化改革要突出問題導向，解決制約構建新發展格局和推動高質量發展的卡點堵點問題、發展環境和民生領域的痛點難點問題、有悖社會公平正義的焦點熱點問題，有效防範化解重大風險，不斷為經濟社會發展增動力、添活力。

3月18日起，習近平先後在長沙、常德等地，到學校、企業、歷史文化街區等地調查。在考察德中合資企業巴斯夫杉杉電池材料公司期間，習亦強調科技創新、高質量發展是企業成長壯大的關鍵，民營企業、合資企業在這方面都可以大有作為；中國開放的大門會愈開愈大，中國願同世界各國加強交流合作，歡迎更多外國企業來華投資發展。

相關字詞﹕新質生產力 習近平考察 湖南

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