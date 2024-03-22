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台金融兵推惹戰爭稅聯想 財政部滅火 指「現階段」無為籌戰費研議 倘打仗考慮加稅

【明報專訊】台灣財政部長莊翠雲前天（20日）在立法院回應「金融兵推」事宜時，證實台灣一旦打仗，加稅會是考量項目；台灣國安局長蔡明彥昨也稱政府目前正研議中。該說法被解讀為當局有徵收「戰爭稅」的盤算，在兩岸關係緊張之際引起島內嘩然，台媒直指話題再度掀起台海戰危聯想。台灣財政部昨急發聲明滅火，澄清「現階段」並無研議戰爭稅問題。

國民黨立委賴士葆前日在立法院財政委員會向莊翠雲提問，過去台灣央行、金管會、財政部做過「金融兵推」，未來若打仗是否加稅？莊翠雲回答，會是考量項目，因為需籌措戰備資金，至於是「稅」還是「費」，向民眾收錢要經過立法程序。

莊翠雲表示，財政部去年10月與12月有參與金融兵推，內部有會議、行政院也有召集會議，財政部扮演的角色是財力動員，配合國防部整體規劃、演練情形，戰費籌措與預算轉換，例如以緩濟急（預算），並配合央行、金管會就外匯管制，執行相關計劃，關務署也會強化軍用品通關便捷化。

台媒指欲蓋彌彰 毁民進黨營造和平假象

台灣媒體據此解讀當局研議收戰爭稅，引發島內爭論，並成為昨日議場熱話。台灣國安局長蔡明彥昨日上午在立法院受訪時表示，政府對於各種緊急狀况下均會有所整備，「目前相關討論都在研議過程中」。

不過，台財政部昨在官網上強調，「現階段並無報道所稱為籌軍費，研議戰爭稅（費）的徵收問題。」財政部也說，相關部會均於每年定期召開會議分別策訂各項動員準備方案，並參與國防部演訓驗證，就各項想定模擬情境，回應處置狀况，驗證財力等動員運作機制，以備不時之需。

行政院發言人林子倫也澄清，「為籌軍費財政部研議徵收戰爭稅一事，並非事實。」林子倫表示，行政院有動員會報，會指導各部會推動動員事務，相關部會每年召開會議，分別策定各項動員準備方案。

丁渝洲：安全要務是修復兩岸關係

台灣《聯合報》指政府對有沒有研擬徵收戰爭稅費，「吞吞吐吐，更讓人有欲蓋彌彰的感覺」；評論認為，財政部長和國安局長在此時大談戰爭稅，一不小心又扯破了民進黨當局營造「台海和平」的假象。台灣前國安會秘書長丁渝洲也撰文提醒，安全首要之務，就是修復兩岸關係。

中華大學兼任講座教授杜紫宸近日建議政府要累積其他的貨幣資源，例如公股銀行、公營事業或是地方政府，對外發行戰爭、國際債券，讓境外機構投資者（QFII）購買。政府就能手握外匯存底、外債資金，這兩筆錢在戰時是很重要，但財政部與央行態度向來很保守，從戰爭的角度來看，應多保留銀彈在手上。

台學者倡戰時收附加捐非永久稅

台灣政大財政學系教授陳國梁認為，一旦有戰事，可以採取「捐」的方式短期收取、並非永久的稅，方向上可為所得附加捐、消費附加捐，例如就消費課徵5％營業稅外再另課3％的消費捐。台灣政府1955年至1989年間曾經課徵過勞軍捐。

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相關字詞﹕兩岸關係 台海局勢 戰爭稅

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