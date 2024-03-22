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海底強制付費打卡 三亞抓7人 潛水遊客：面罩水下被摘問拍照否

【明報專訊】海南三亞是中國潛水勝地，不過早前有遊客揭發在潛水期間，被教練在水下威脅拍照交易，遊客因擔心安全無奈答應。海南警方近日宣布破獲7人犯罪集團，事件曝光後，再度引發網民對海南旅遊亂象的關注。

《北京青年報》報道，三亞市公安局周日（17日）發布通告，稱近期破獲一個盤踞在三亞市南邊海附近海域的犯罪團伙。該團伙在三亞角、情人灣等區域，非法強迫遊客接受潛水攝影、實施強迫交易等犯罪活動，嚴重擾亂旅遊秩序。警方抓獲金里紅等7人，現向社會公開徵集有關犯罪線索。

報道引述去年11月到當地旅遊的鄭女士表示，其丈夫、姐姐、姐夫及婆婆4人參加了潛水，潛水前工作人員推銷拍照項目，每人300元（人民幣，下同）。除了鄭女士的姐姐，其他3人都明確拒絕。但沒過幾分鐘，鄭女士的姐夫上岸，稱4人在水下被工作人員分開，他被取下潛水面罩，問要不要拍照。鄭女士稱，丈夫及婆婆「因為很害怕只好答應」。

每人560元 照片「非常難看」

有同樣經歷的遊客呂女士也披露，她與朋友一行5人去年11月到三亞旅遊，在亞龍灣附近參加深海潛泳體驗。「潛水一開始，教練就帶我們直接往海底潛。約5分鐘後，教練把我們撈至海面，問要不要拍照，我說了三四遍『不拍』，教練把我的潛水面罩往上挪了一下。」呂稱，當時她因擔心安全，只好答應。上船後，她與朋友3人各自支付560元。

「簡直就是『死亡』照片，他們在海底拿攝像機隨便拍的，非常難看，我們收到照片就刪掉了。」呂說，由於不想影響旅遊心情，加上當時沒有留下證據，呂女士事後沒有投訴，也未報警。

業內人士：該操作常見 商家多無經營資質

「極目新聞」引述一名三亞潛水行業人士稱，遊客下水後再推銷項目，讓對方產生一種「不接受就不安全」的心理危機，在行業裏不是秘密。這些黑心商家沒有高危險性體育項目經營資質，以低價招客。該人士稱，目前三亞只有五六家企業擁有海域潛水的正規資質。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，遊客潛水遇到強迫交易，應立即報案，即使沒有直接證據，警方也可能找到其他線索或證人。遊客亦應保留潛水相關的文件和資料，如潛水合同、付款紀錄等。

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