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東航MU5735空難2周年 民航局：調查未見異常

【明報專訊】東方航空波音737客機MU5735梧州墜毀事件2周年，中國民航局昨日通報調查進展，指出各項調查均未見異常，技術調查組將繼續實驗驗證及原因分析等工作。

據民航局網站消息，中國民用航空局會同有關部門，對事故展開技術調查工作，包括飛機殘骸搜尋、識別和分析；飛行運行和飛機適航情況；航班保障情況等。

稱機組符合規定 起飛前未見故障

經調查，事發航班機組及客艙機組持有效證照，飛行、執勤、休息時間滿足規定，健康體檢合格；事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符要求；起飛前未發現飛機故障或異常。另外，機場方面當日相關作業保障人員和設施設備正常；空中交通管制人員資質符要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通信和管制指揮未見異常，飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發航班無申報為危險品的貨物郵件，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。

本次已經是民航局第二度通報該次空難的調查進度，在去年空難一周年時，民航局通報稱「事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」。

2022年3月21日下午，由波音737-800型客機執飛的東航MU5735客機從雲南昆明飛往廣州途中，在廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷墜毀，機上132人全部罹難。

相關字詞﹕調查 民航局 東航墜機 空難

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