青海女生遭圍毆侮辱 涉案者全落網 多地相繼現未成年人暴力事件 三省部署打擊

綜合「澎湃新聞」等內地媒體報道，廣東清遠市陽山縣一名8歲女孩2月26日在公園附近被一名13歲男孩性侵，女孩父母當日報警，3月18日被當地公安局告知不予立案，疑犯事發不足一個月返回學校上課。陽山縣政府昨回應稱，陳男被依法送至專門學校訓誡教育，相關部門已撫慰受害女孩及其家屬。

一段男孩無視女孩反抗，從路邊强行拖走對方欲行不軌的影片於17日流傳。廣東梅州市五華縣聯合工作組18日凌晨通報稱，13歲李姓男生12日下午5時跟隨一女生至一居民樓下時對其猥褻，女生掙扎呼救被路人發現，李男停止猥褻行為。女生身體未受到傷害，李男14日已被送至專門學校訓誡教育。

青海西寧一年輕女孩被多個同齡人圍毆、侮辱的影片近日流傳，片中她被逼下跪、脫光衣服，另有3名男孩亦遭到毆打，其中一人頭部被刀柄敲打出血。

女孩遭毆影片 見另3男同被打

事件自近日在網絡發酵，青海省西寧市公安局城北公安分局昨通報稱，本月7日已發現該影片，當日已將涉案人員全部抓獲，主犯已被刑事扣查，案件正在偵辦中。

另外，針對河北邯鄲19日傳出一高中生長期被同學霸凌一事，邯鄲經濟技術開發區昨回應，相關部門進一步調查處理。

針對未成年人犯罪，四川、雲南、貴州三地政法系統近期展開部署。貴州省19日召開全省未成年人保護工作會議指出要結合貴州實際，聚焦留守兒童、流動兒童、困境兒童等重點群體，堅持懲防結合，以「零容忍」態度嚴厲打擊侵害未成年人違法犯罪。四川省14日召開全省打擊整治侵害未成年人違法犯罪專項行動推進會，提出要加強懲治與預防相結合，推動落實分級干預、科學矯治、依法懲戒梯次有序的預防懲治體系。雲南省13日召開「利劍護蕾」專項行動動員部署會，指出預防涉未成年人違法犯罪是一項系統工程。