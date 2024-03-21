藍營籲蔡英文卸任前登太平島 台外長：須思考

國民黨團19日召開記者會，呼籲蔡英文在「520」卸任前視察太平島宣示主權，同時發表對南海和平主張，表達捍衛區域和平的責任。據中央社報道，吳釗燮昨赴台立法院外交及國防委員會接受質詢時說，政府會持續捍衛主權，2016年7月19日政府已宣布對南海政策，希望以和平方式解決歧異，政策目前都沒有改變，但改變的是南海情勢。

吳釗燮表示，大陸與菲律賓海上爭議越來越凶險，甚至出現菲國海巡人員受傷情形；大陸在太平島周圍三島礁，即在美濟礁、渚碧礁、永暑礁建立龐大軍事基地，這類情形要納入考量。

陳水扁馬英九任內曾登島

太平島坐落南海，面積0.51平方公里，距離台灣約1600公里，是台灣目前在南海最後一個駐軍島嶼。台前總統陳水扁、馬英九任內都曾登上太平島。國民黨立委王鴻薇分析稱，蔡英文可能因美國壓力才沒有登島計劃。馬英九2016年登島前，美國不樂見南海掀爭端，曾極力反對。