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布林肯稱中方侵菲權 華駐菲使館：美勿挑事生非

【明報專訊】就美國國務卿布林肯出訪菲律賓時對南海問題的表態，中國駐菲律賓使館昨（20日）回應指，奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊。中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。中國外交部亞洲司司長劉勁松亦在布林肯訪菲當天（19日）約見菲律賓駐華大使吉米抗議。

據中國駐菲律賓使館網站消息，使館發言人昨以答記者問形式指出，近段時間南海緊張局勢非中方挑起，責任不在中方。面對侵權挑釁，中方不得不採必要措施，維護領土主權和海洋權益。

發言人表示，南海航行自由不存在任何問題。美方口口聲聲維護南海航行自由，實際是想保障美國軍艦橫行自由。發言人指出，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國間的涉海問題。近期南海局勢緊張，跟美方對菲方的慫恿支持和撐腰打氣分不開。美方也承認了自己拉幫結伙，糾集少數國家給予菲方口頭支持。美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益。

布林肯周二訪菲時稱，中方在南海的挑釁行動違反國際法，侵犯菲方權利，威脅南海和平、安全和航行自由。在美方外交努力下，許多國家發表聲明支持菲方。美方與菲方站在一起，美對菲防務承諾堅如磐石。

菲駐華大使稱願管控分歧

另據外交部網站消息，劉勁松周二約見吉米時，就菲方近期涉華負面表態，以及涉台、涉南海問題向對方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和中方堅定立場。吉米表示願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。

相關字詞﹕布林肯 南海問題 中菲關係

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