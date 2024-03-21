國新辦：將實現大灣區內數據便捷流動

另放寬外企人員簽證吸外資

方案提出包括擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制5方面24條措施。其中就「要素流動」的商務人員往來，國家發展改革委秘書長伍浩介紹，方案明確，對於外資企業的管理和技術人員以及隨行配偶、未成年子女，簽證入境有效期放寬至2年，並將為外籍人才在華工作、停居留、永久居留等提供便利。在數據流動方面，方案將促進外資企業研發、生產、銷售等數據跨境安全有序傳輸，並將制定粵港澳大灣區數據轉移標準，實現大灣區內數據便捷流動。

香港與內地利率互換市場互聯互通合作（即「互換通」）「北向通」去年開通，央行國際司負責人周宇會上稱互換通上線以來，運行情况非常平穩，截至上月底，總共交易量為1.2萬億元（人民幣，下同）。如果未來出現額度不夠用的情况，央行和香港監管部門會及時考慮調增額度。同時，央行還在不斷優化粵港澳大灣區跨境理財通試點。目前，有內地銷售銀行的人民幣存款產品，被納入了「北向通」合格產品範圍。

周宇也提及本周在京舉行的中歐金融工作組第一次會議，她表示，中歐金融管理部門一起傾聽雙方近30家銀行、證券、保險、資管、徵信等機構的意見和建議，後續會不斷跟進，爭取盡早解決企業的問題。

明報記者