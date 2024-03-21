晤澳總理外長 王毅：中澳關係不開倒車 稱葡萄酒案審查結果月底發布 敲定李強年內訪澳

王毅自3月17日起訪問新西蘭、澳洲。此行是他7年來首次訪問澳洲，被視為是兩國關係回暖的迹象。

據外交部網站昨發布，王毅與黃英賢在堪培拉舉行第七輪中澳外交與戰略對話。王毅提到，經過雙方共同努力，中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步得到恢復。雙方應在關係良好勢頭的基礎上，「以更加積極作為的姿態，共同構建更成熟穩定、更富有成果的全面戰略伙伴關係」。

稱中澳關係不應受第三方干擾

他稱中澳經濟高度互補，潛力巨大。去年雙邊貿易額逆勢增長，澳對外貿易順差中的近80%來自對華貿易。正確做法是努力做大共同利益的蛋糕。「最寶貴的是堅持獨立自主……獨立也應是澳方對外政策的重要原則。中澳關係發展不針對第三方，也不應受第三方的影響或干擾」。

中國2021年起對澳洲的葡萄酒施加為期5年、最高稅率達218.4%的反傾銷稅。在上周二，中國商務部發布了撤銷澳洲葡萄酒進口稅的臨時提案。

澳另盼華撤牛肉龍蝦關稅

雖然昨日外交部的通稿未提到葡萄酒關稅爭議，不過據澳媒放出的片段和路透社報道，王毅提到，雙方以更積極的態度，來妥善解決一些懸案。「最新的進展是，葡萄酒案已得到妥善處理，本月底中方將發布最終的裁決結果」。

黃英賢會後向媒體透露，澳洲也希望中國取消對牛肉和龍蝦的關稅。又透露中國總理李強年內訪澳的計劃，兩國將共同努力為此做準備。另外，原本今年租約到期的旅澳大熊貓網網與福妮，亦有望延長租約，繼續留在澳洲。

黃英賢：澳將續為楊恒均辯護

黃並提到，她在會上告訴王毅，澳方對楊恒均被判死緩感震驚，澳洲政府將繼續為楊辯護。她亦表達澳洲對西藏及香港人權的擔憂、對中國在海上不安全行為的嚴重關切，以及對台海地區和平穩定的渴望。

在同日，王毅還會見了澳總理阿爾巴尼斯。據新華社報道，阿爾巴尼斯稱澳中關係不應由差異和分歧定義，應盡可能尋找雙方利益共同點，強調澳方一直奉行「一個中國」政策，這是澳洲兩黨共識，將繼續堅持。

王毅表示，中澳關係遇到的障礙「逐一得到克服」，懸案正妥善解決。中澳既已回到正軌，「雙方就應堅定向前走，不猶豫、不徬徨、不開倒車」。

中澳緊張關係在2022年阿爾巴尼斯上任後趨緩，一年多來，中國先後解除了對澳洲煤炭、木材和大麥等商品的進口限制。王毅今日（21日）轉往悉尼訪問，是他訪紐澳之行的最後一站。

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