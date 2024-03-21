明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

晤澳總理外長 王毅：中澳關係不開倒車 稱葡萄酒案審查結果月底發布 敲定李強年內訪澳

【明報專訊】到訪澳洲的中共中央政治局委員、外長王毅，昨（20日）與澳洲外長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話，並會見了澳總理阿爾巴尼斯。王毅提到，中澳關係既已「回到正軌」，雙方就應堅定向前走、不開倒車，並指有關葡萄酒案的最終決定將在月底發布。澳外長透露，雙方商定為中國國務院總理李強年內訪澳做準備。

王毅自3月17日起訪問新西蘭、澳洲。此行是他7年來首次訪問澳洲，被視為是兩國關係回暖的迹象。

據外交部網站昨發布，王毅與黃英賢在堪培拉舉行第七輪中澳外交與戰略對話。王毅提到，經過雙方共同努力，中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步得到恢復。雙方應在關係良好勢頭的基礎上，「以更加積極作為的姿態，共同構建更成熟穩定、更富有成果的全面戰略伙伴關係」。

稱中澳關係不應受第三方干擾

他稱中澳經濟高度互補，潛力巨大。去年雙邊貿易額逆勢增長，澳對外貿易順差中的近80%來自對華貿易。正確做法是努力做大共同利益的蛋糕。「最寶貴的是堅持獨立自主……獨立也應是澳方對外政策的重要原則。中澳關係發展不針對第三方，也不應受第三方的影響或干擾」。

中國2021年起對澳洲的葡萄酒施加為期5年、最高稅率達218.4%的反傾銷稅。在上周二，中國商務部發布了撤銷澳洲葡萄酒進口稅的臨時提案。

澳另盼華撤牛肉龍蝦關稅

雖然昨日外交部的通稿未提到葡萄酒關稅爭議，不過據澳媒放出的片段和路透社報道，王毅提到，雙方以更積極的態度，來妥善解決一些懸案。「最新的進展是，葡萄酒案已得到妥善處理，本月底中方將發布最終的裁決結果」。

黃英賢會後向媒體透露，澳洲也希望中國取消對牛肉和龍蝦的關稅。又透露中國總理李強年內訪澳的計劃，兩國將共同努力為此做準備。另外，原本今年租約到期的旅澳大熊貓網網與福妮，亦有望延長租約，繼續留在澳洲。

黃英賢：澳將續為楊恒均辯護

黃並提到，她在會上告訴王毅，澳方對楊恒均被判死緩感震驚，澳洲政府將繼續為楊辯護。她亦表達澳洲對西藏及香港人權的擔憂、對中國在海上不安全行為的嚴重關切，以及對台海地區和平穩定的渴望。

在同日，王毅還會見了澳總理阿爾巴尼斯。據新華社報道，阿爾巴尼斯稱澳中關係不應由差異和分歧定義，應盡可能尋找雙方利益共同點，強調澳方一直奉行「一個中國」政策，這是澳洲兩黨共識，將繼續堅持。

王毅表示，中澳關係遇到的障礙「逐一得到克服」，懸案正妥善解決。中澳既已回到正軌，「雙方就應堅定向前走，不猶豫、不徬徨、不開倒車」。

中澳緊張關係在2022年阿爾巴尼斯上任後趨緩，一年多來，中國先後解除了對澳洲煤炭、木材和大麥等商品的進口限制。王毅今日（21日）轉往悉尼訪問，是他訪紐澳之行的最後一站。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕葡萄酒 阿爾巴尼斯 黃英賢 王毅 中澳關係 中澳貿易 澳洲

上 / 下一篇新聞