邯鄲初中生殺人前挖坑 證有預謀

邯鄲肥鄉區警方表示，當地成立了60多人的專案組偵辦，13歲的死者王子耀3月10日被硬物打爛面部死亡，被埋在其中一名疑兇住所附近的廢棄蔬菜大棚。

頭頸背多傷 警否認有成人參與

受害者代表律師臧梵清陪同家屬見證屍檢，稱疑兇手段令人髮指，遺體頭、頸、背有多處傷痕，口鼻與氣管內未見塵土，應該不是被活埋。外界質疑3個未成年疑兇體力不足以在短時間內殺人挖坑埋屍，可能有其他成年人參與，警方稱被害人屍體掩埋地坑深56厘米，疑兇分別在9日和案發當日兩次挖坑，是有預謀犯罪，否認網傳「坑深2米有成人參與」的說法。

死者生前與3名疑兇是邯鄲市肥鄉區舊店中學的同班同學，校長與班主任均表示4人經常一起玩，否認有霸凌現象。死者父親與姑母不認可校方說法，亦有同校學生稱見過死者被霸凌。

邯鄲市肥鄉區宣傳部稱網傳男孩顱骨照片、推測有成人參與、死者被活埋等均不屬實，公安部門已開始追究發帖博主的責任。新浪微博清理了相關謠言並封禁多個帳號。

（央廣網、澎湃新聞、頂端新聞）