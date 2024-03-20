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京浙遼同日現嚴重車撞人事件 共6死數十傷 胡錫進稱首都「初步排除」司機蓄意

【明報專訊】北京市、遼寧瀋陽市及浙江台州市昨（19日）分別發生車輛撞人嚴重事故，共造成至少6人死亡、數十人受傷。其中，北京市車禍發生在東城區旅遊旺地，肇事私家車疑與其他車輛碰撞後，高速衝入非機動車道，目擊者指近10人倒地受傷，警方扣留司機調查，暫未公布事件詳細原因。

京私家車撞倒10多電動單車多人傷

北京事故地點在東城區寬街路口，周邊遍佈景點，隔個街口就是南鑼鼓巷，不遠處是鼓樓。事發晚上7時40分許，目擊者稱事發非常突然，肇事車輛高速撞倒10餘輛電動單車，多輛電動單車連人帶車被剷倒，部分車體破碎，也有人被扭曲的車體夾住受困。傷者多數被送到事故現場旁邊的北京中醫院急救。

事件引發當局高度關注，警方迅速封鎖事故點周圍，整條馬路一度有數十輛警車到場戒備，驅趕旁觀者。現場也很快在9時半左右清理完畢，除了肇事車輛、被撞壞電動自行車被運走，清潔工把地面碎片也清掃乾淨，現場路口解封。

北京交警隨後簡短通報，稱肇事私家車發生交通事故後，駛入非機動車道，並與多輛電動自行車發生碰撞，造成「多人受傷」；事發後，警方第一時間展開工作，司機已被控制，傷者均已送醫；目前，事故原因正在進一步調查中。

目擊者還提到，駕駛SUV的肇事司機疑似酒後駕駛、撞車後逃逸失控剷入電動單車堆等說法，不過未獲警方證實。現場有短片流出，事發後司機在現場與人爭吵，為自己申辯。前《環球時報》總編輯、時事評論員胡錫進引述一名不具名官員表示，初步調查可以排除肇事司機蓄意作案的可能性。

學生駕車校內撞人 台州3死16傷

同一天，發生在浙江台州的撞人事件則造成嚴重傷亡。事發台州職業技術學院校園內，一輛黑色私家車上午11時20分高速行駛，撞倒19名學生後撞牆，肇事男司機被警方拘捕。警方晚間證實共3人死亡、16人受傷，肇事20歲張姓司機是該校學生，駕駛家中車輛進入校園，暫時未知肇事原因，警方已控制張某並立案偵查。

瀋陽3死2傷 司機座椅放壓縮氣罐

另據央視報道，昨晨7時許，一輛黑色私家車行經瀋陽市鐵西區的凌空二街時，突然衝入對面人行道，造成3死2傷。肇事26歲男司機已被扣查，事故原因正在調查中。有現場有民眾發現，肇事車輛副駕駛座椅上放置着一具鋼製壓縮氣罐，猜測司機是否想藉此製造更大事件。與台州校園車禍一樣，瀋陽當局也未對該宗事故定性。

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