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教師公僕有需求 寫字機器人暢銷

【明報專訊】內地電商平台上近期一款「寫字機器人」（圖）的仿手寫產品成為爆款，用戶在軟件界面貼上文字內容，選擇字體，機械手臂便在紙上一筆一畫書寫。短短幾分鐘便完成一頁看似很自然的「手寫稿」。由於內地基層政府工作多要求手寫，這款產品吸引不少體制內人士購買。

新華社旗下的《半月談》昨（19日）報道，這類寫字機價格在200元（人民幣下同）到1000元不等。部分商家在廣告語中以「體制內」、「班主任」、「公務員」等關鍵詞定位產品，有店舖銷量更超過了3萬單。有直播主表示，凡是需要手寫的文件，包括備課教案、會議紀錄等，只要在電腦上設置好模板，機器人都能寫；而且內設上萬種仿手寫字體，「醜的（字體）也有」，還能模仿本人筆迹。

在「無紙化」漸成趨勢的今天，為何仿手寫機器人暢銷？報道指，不少學校要求教師要手寫教案，「一學期至少寫七八十份」；為的只是應付檢查。還有基層政府單位有較多手寫任務。一名鄉鎮幹部稱，上級部門要求手寫理論學習筆記，每年要檢查至少兩次，「每逢檢查前，沒日沒夜補筆記，對着原文大段抄，白天忙工作，晚上抄到凌晨2點」。

教育學者熊丙奇形容這是「形式主義製造的偽市場需求」，用科技手段完成形式主義任務，進一步加劇形式主義。

相關字詞﹕基層機關 基層公務員 形式主義 機器人

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