習兩會後首站考察湖南 參觀毛母校

新華社報道，昨下午，習近平來到常德市鼎城區謝家舖鎮糧食生產萬畝綜合示範片區，強調抓好春耕備耕，對於確保糧食豐產和糧食安全至關重要。各地區各部門要壓實責任，為全年糧食增產和農民增收開好頭、起好步。

視察德中合資公司

前天下午，習近平在長沙市，先後考察了湖南第一師範學院（城南書院校區）和巴斯夫杉杉電池材料有限公司，了解學校用好紅色資源、堅持立德樹人和當地加快發展新質生產力、擴大高水平對外開放等情況。

毛澤東曾在湖南第一師範學校求學、任教8年。央視畫面顯示，習近平參觀了毛澤東題寫的校訓「要做人民的先生，先做人民的學生」、學生宿舍中「毛澤東的牀位」等陳設。巴斯夫杉杉電池材料有限公司是德國化學公司巴斯夫和中國企業杉杉2021年共同成立、巴斯夫持股51%的合資公司，外界對習近平視察該公司賦予「擴大對外開放」的意涵。

「新質生產力」是今年全國兩會的熱詞，被當局認為是新時代中共領導下先進生產力的具體表現形式。 官媒播發的畫面顯示，中央書記處書記蔡奇、國務院副總理何立峰及國家發改委主任鄭柵潔等人陪同習近平南下考察。