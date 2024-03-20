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晤紐貿易部長 同稱維護自由貿易

【明報專訊】外交部長王毅周一（18日）在惠靈頓會見新西蘭貿易部長麥克萊，雙方表示要共同維護自由貿易，反對保護主義。外交部昨（19日）披露，麥克萊將於4月訪華；紐副總理兼外長彼得斯年內亦將訪華。另外，紐總理拉克森料將於年內訪華，若成行，將是這位保守派國家黨總理去年11月上任後首次訪華。

紐總理料年內訪華

據外交部網站消息，與麥克萊會晤時，王毅表示，中紐建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，不斷創造新的合作紀錄；中方願同紐方積極落實中紐自貿協定升級版，盡快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。

王毅表示，中國開放的大門將愈開愈大，對新西蘭的大門始終是敞開的。雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。

麥克萊表示，紐方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來；面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中紐自貿協定升級版具有重要示範意義；雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。

法新社引述紐政府發言人稱，拉克森出訪的日期尚未確定。中國外交部發言人林劍昨披露了麥克萊將訪華、兩國外長年內實現互訪消息，並稱「雙方同意進一步開展高層交往」。

相關字詞﹕自由貿易 訪華 中新關係 王毅

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