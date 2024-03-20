王毅今晤澳外長 將閉門見商界 黃英賢：追求與華穩定建設性關係

王毅3月17日至21日展開新西蘭、澳洲正式訪問行程，周三抵澳展開第二站訪問。路透社報道，對於王毅訪澳，黃英賢昨透過新聞稿表示，澳中外交及戰略對話是用以討論雙邊關係，及國際、區域發展議題的長期機制。她非常期待兩人在共享的利益、分歧、及各自在維護和平穩定及安全的區域角色上，坦率地交換意見。

黃英賢說，澳洲政府將持續追求與中國穩定及有建設性的關係，這是兩國的共同利益，「澳洲的做法是有一致性的，我們盡可能尋求與中國合作，並在分歧點上致力於澳洲的國家利益」。

除了與官方人士會晤，王毅還將受邀與澳洲商業領袖、智庫專家、學者等進行閉門圓桌會議。這場會議由澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council，ACBC）舉辦。包括礦業巨頭力拓集團的鐵礦石負責人，以及來自健康、法律和金融部門的代表將出席。

澳商界盼了解華取態

澳中工商業委員會主席奧森（David Olsson）昨透過新聞稿表示，王毅來訪，提供了聽取中國最高階政府部會首長意見的機會，了解中國如何看待與澳洲的穩定關係，也想聽聽中國如何處理與美國關係，澳洲商界亦能分享對未來方向的看法。

奧森表示，中國國家主席習近平與澳總理阿爾巴尼斯去年會晤後，兩國政府增加雙邊接觸，「這令我們感到鼓舞」，相信實質的對話有助解決雙邊分歧與貿易問題，且能讓兩國探索利益一致的合作領域。

晤基廷惹澳政壇反響 堪培拉淡化

王毅訪澳期間將會見前總理保羅‧基廷（Paul Keating）一事，在澳引起強烈反響。據澳洲廣播電台（ABC）報道，聯邦反對黨認為，王毅見基廷是對政府的侮辱。反對黨外交事務發言人西蒙‧伯明翰（Simon Birmingham）認為，鑑於基廷公開批評黃英賢和阿爾巴尼斯政府的外交政策，這次會面是有針對性的。

不過，澳洲當局有意淡化王毅與基廷會晤一事。澳洲政府能源部長克里斯‧鮑文（Chris Bowen）表示，王毅的訪問非常重要，象徵澳中關係趨於穩定；他認為王毅會見基廷這樣倡導深化與亞洲關係的前總理，完全不足為奇。

現年80歲的基廷表示，澳洲政府正協助安排他與王毅會面。他認為，王毅與黃英賢舉行會談，這是「一個良好的進展，非常值得支持」，他也很高興有機會與王毅討論國際事務。

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