美：不願禁TikTok 盼字節跳動撤資

美國眾議院上周三（13日），通過要求字節跳動剝離旗下TikTok的「保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法」。「美國廣播公司」（ABC）引述白宮國安會發言人約翰．科比（John Kirby）表示，他對眾議院通過相關法案表達支持，但也承認很多美國用戶對政府做法有疑慮。

科比強調，拜登政府希望TikTok與其母公司剝離。「我要再一次強調，這不是一個禁用的問題。」科比說，「我們不願看到TikTok被禁，我們了解很多人的經濟生活依賴着它」。

美前財長擬收購 英媒料需兆元

另據「美國之音」報道，美國前財政部長斯蒂芬．姆努欽（Steven Mnuchin）上周四（14日）表示，他將着手組建財團，投標購買TikTok，但他未透露融資方面的細節。英國《金融時報》稱，若真要達成交易，買方必須開出天價，或要約1500億美元（約1.17兆港元），而且北京還必須願意接受交易。

TikTok行政總裁周受資則向用戶表示，國會一旦通過相關法案，TikTok就會在美國被禁。TikTok呼籲用戶打電話給各自選區的國會議員，向國會抗議。