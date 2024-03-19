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陸尋回金門兩失蹤釣客 台協調接返

【明報專訊】兩名金門男子周日（17日）出海釣魚因大霧失聯，福建省海上搜救中心接報後，多部門搜救，昨在泉州圍頭灣水域救起二人。台灣海洋委員會海巡署表示，金門25歲胡姓、40歲吳姓釣客出海釣魚失聯，已被大陸海警尋獲，正由相關單位協調兩人接返方式。另邊廂，台外交部昨表示，大陸近期頻繁透過灰色地帶侵擾台灣，已為區域安全帶來嚴峻挑戰。

中新社報道，福建省海上搜救中心周日半夜接台灣中華搜救協會通告，當日兩名金門人出海海釣未歸。福建多部門搜救。昨凌晨4時15分左右，兩人在泉州圍頭灣水域被大陸船隻救起，初步檢查身體狀况良好。昨上午，廈門海上搜救中心等部門擬在海上把兩人轉交給金門方面。

台外交部批灰色地帶施壓 圖毁國際秩序

據中央社報道， 台海巡署表示，透過兩岸聯合搜救管道，聯繫廈門海事搜救單位，得知兩名釣客平安，正由相關單位協調接返方式。

另邊廂，台外交部昨發布新聞稿表示，大陸近期頻繁透過灰色地帶侵擾台灣，片面否認兩岸過去所達共識，屢次在台灣水域挑釁，除加大對台壓力，更企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，已為區域安全帶來嚴峻挑戰。新聞稿提及，大陸海警船近日連續進入金門禁限制水域。

上月14日發生大陸漁船在金門傾覆案後，大陸官方宣布，廈金海域是兩岸漁民傳統漁場，不存在所謂「禁止、限制水域」。

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