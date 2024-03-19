兩高打擊娛圈逃稅 「陰陽合同」列違法

「陰陽合同」即合同當事人就同一事項訂立兩份以上、內容相異的合同，對外者並不代表雙方真意，而是為逃避國家稅收等；對內者則代表雙方真意，可為書面或口頭。除了娛樂圈常用陰陽合同避稅，房屋買賣、招標投標等項目也常以此偷稅漏稅。

定罪量刑標準升 逾50萬元「數額巨」

「央視新聞」報道，《解釋》提高逃稅罪定罪量刑的數額標準。以簽訂「陰陽合同」等形式隱瞞或以他人名義分解收入、財產者，應認定為刑法第201條第1款規定的「欺騙、隱瞞手段」；逃稅10萬元以上、50萬元以上者，應分別認定為「數額較大」及「數額巨大」。再有通過簽訂「陰陽合同」逃稅的行為，更或構成危害稅收徵管罪。

同時，危害稅收罪行方面，機構犯罪比例高。《解釋》規定，機構實施危害稅收徵管犯罪的定罪量刑標準，按照其所規定的標準執行，亦即按自然人犯罪的標準執行。《解釋》還訂明偽造、非法出售、購買、虛開發票等各類涉發票犯罪的定罪量刑標準。