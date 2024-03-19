王毅明訪澳洲 邀親中前總理會面 晤紐副總理盼鞏合作 抵制冷戰思維

據新華社報道，與彼得斯會晤時，王毅表示，中紐建交以來，無論國際和地區形勢如何變幻，兩國關係始終保持健康發展勢頭，成為世界穩定因素；相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民是中紐關係發展的有益經驗，值得雙方進一步總結和弘揚。

王盼啟服貿負面清單談判

王毅表示，中方願與紐方一起落實「中紐自由貿易協定」升級版，盡早展開服務貿易負面清單談判，建立基礎設施、綠色轉型、數字經濟、科技創新、應對氣候變化等新增長引擎。中國是新西蘭最大貿易伙伴，兩國於2008年4月簽署自由貿易協定，是中國對外簽署的第一份雙邊全面自貿協定，後於2021年1月簽署升級版，2022年4月正式實施。

王毅表示，中方願成紐方在教育、科技創新、基礎設施、營商環境、擴大出口等領域的可靠戰略合作伙伴，歡迎紐方繼續參與「一帶一路」合作；中方願與紐方一起抵制冷戰思維、單邊主義、保護主義，反對開歷史倒車，維護人類進步正確方向。

彼得斯表示，期待雙方加強各領域合作，歡迎中國留學生和企業家來新西蘭發展，表達對南海和台海局勢的關注。拉克森表示，願以紀念紐中建立全面戰略伙伴關係10周年為契機，增進相互理解，促進兩國共同繁榮，維護地區及世界和平穩定。

雙方同意進一步開展高層交往，舉行外交政策、貿易、領事、南太平洋、氣候變化、人權等領域政府間對話，採取進一步措施便利人員往來，並就中國加入《數字經濟伙伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》保持積極溝通。

今年是國家主席習近平赴新西蘭、澳洲國事訪問10周年，也是中紐、中澳建立全面戰略伙伴關係10周年，距離王毅上一次訪問紐、澳兩國已將近7年。

王毅將於明日轉往坎培拉，與澳外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，又計劃會見總理阿爾巴尼斯，討論中國是否取消對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅。阿爾巴尼斯早前透露，預計中國將很快作出決定。

另據路透社報道，前總理基廷昨聲明稱上周意外收到中國外交部邀請，同日收到澳洲內閣部門來信表示為會議提供協助，並非澳媒所言是「令人不快的干預」，前總理與其他國家的部長會面是國家之間的正常互動。

基廷曾任國開行顧問 反AUKUS

基廷曾於1991年至1996年擔任總理，又曾是中國國家開發銀行國際顧問委員會成員，被外界視為親中派。基廷對澳英美三邊安全伙伴關係（AUKUS）持批評態度，稱澳洲政府將國家利益與美國掛鈎，經常讓中國感到不安。

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