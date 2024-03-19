網紅蛋糕店突倒閉 「熊貓不走」員工網上討薪

送貨+表演 遍佈24城市

「熊貓不走蛋糕」以自主創新的「產品+服務」模式，通過線上下單，「熊貓人」免費送蛋糕上門，提供跳舞、魔術等表演，致力於「讓你的家人生日更快樂」。該店在北京、廣州、深圳、杭州、成都等24座城市有分店，擁有超過2000萬用戶。在「熊貓不走蛋糕」崛起後，內地很快出現模仿者，在上海、北京等一線城市也有類似創業項目。

《每日經濟新聞》報道，「熊貓不走蛋糕」官方微博16日突然發布一則「員工討薪」帖文，自稱該店員工的網民稱創始人楊振華在15日失聯，數千員工三四個月工資未發，社保公積金斷交，迫於無奈，只能網絡發聲。

老闆曾致歉：無力還債

《南方都市報》報道，多名員工17日確認，公司在16日下午突然宣布停工，不少配送員彼時仍在配送蛋糕。在公司倒閉前，楊振華在工作群向員工道歉稱，由於管理決策和疫情等內外部原因，其還是沒能把公司救回來。他表示，之前已傾盡所有，無力償還債務，會接受法院公安等處理。

惠州總部員工張晨表示，公司各地高管和法定代表人15日就已到總部交涉，希望楊振華能夠現身，但最終並未出現。在公司群解散後，員工組建互助群。目前已有240多名員工登記被拖欠的工資金額，最低金額約2000元（人民幣，下同），最高約5.2萬元。

逾240人被欠薪 最高5.2萬

根據「熊貓不走蛋糕」微店顯示，其全國網點17日均顯示已「暫停接單」；另外，大眾點評網顯示其全國網點均「暫停營業」。

「熊貓不走蛋糕」在2017年開業，隨後獲得3輪投資，並入選《哈佛商業評論》研究案例。楊振華曾在一場演講中表示，在傳統行業蛋糕躋身的場景下，他們有不一樣的洞察，覺得過生日的人要的是開心、快樂。並稱，買蛋糕的人希望傳遞祝福和表達情感，希望過生日的人是真正的開心，而不僅僅是為了吃飽。