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四川山火濃煙蔽日 雲南消防跨省增援

【明報專訊】四川甘孜雅江縣上周五（15日）發生森林大火，昨仍迅速蔓延，已形成3個火場，有山下民居被焚，濃煙遮蔽天空，居民表示煙熏到睜不開眼，當地已停電，所有店舖餐館關門。當局緊急疏散3396人，並急調750名消防員從雲南跨省增援。國家森林草原防滅火指揮部（國家森防）表示，已啟動屬「一般級別」的Ⅳ級應急響應（分4級，最高Ⅰ級），派出聯合工作組到現場指導救火，暫未有傷亡報告。

疏散逾3000人 暫無傷亡

央視新聞報道，森林大火上周五（15日）下午發生，至昨日已形成由南向北3個火場，平均海拔2600米，坡度70至80度，植被以青岡林和松樹為主。火場前線指揮部據現場情况，救援隊伍分成3路，分別封控撲救3個火場，不過仍有山下民居被波及，燃起大火。

現場目前有1200人救火，並有多架直升機參與。當局正抽調四川省森林消防總隊阿壩支隊、攀枝花支隊、涼山支隊共505人，四川消防救援總隊326人也陸續增援。雲南省森林消防總隊750名消防員，昨凌晨攜指揮、通訊、救援等車輛，以及風力滅火機、水泵、高壓細水霧等滅火裝備，分兩批跨省增援。

國家森防指辦公室已啟動Ⅳ級應急響應，派出由應急管理部、國家消防救援局、國家林草局組成的工作組赴現場協調指導工作。受火災影響，共11個村1個社區837戶3396人，目前已全部安全疏散，暫無傷亡。

居民稱火勢速蔓 「眼睛都睜不開」

據《南方都市報》引述甘孜雅江縣呷拉鎮白孜村做餐飲生意的張姓老闆表示，「下午去店裏的時候風很大，把山火的煙吹過來，眼睛都睜不開」。她在上周六（16日）下午才發現山火，「最開始沒注意（山火），我們的房子背着山，看不到。（上周六）下午發現停電了，去到店裏的時候風很大，把山火的煙吹過來，眼睛都睜不開」。她說，當時火勢蔓延很快，離其餐廳很近，「就在對面，我一看做不成生意了，趕緊走，就乾脆關門回家了，也不知道什麼時候才能回去開業」。

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