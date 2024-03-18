供水合同先批後撤 美鎮遭華電池廠起訴

「國軒」的母公司是在中國上市的「國軒高科」（Gotion High-Tech），是中國第四大車載電池企業。路透社昨報道，「國軒」美國子公司去年8月獲准在密歇根州莫科斯塔郡格林鎮設廠，承諾創造2350個職位，生產電動車電池零部件。

居民指危國安 5鎮官員遭罷免

當地政府希望該項投資帶來經濟發展，但當地民眾反對，並在去年11月罷免5名當地官員。接任鎮長賈森．克魯斯（Jason Kruse）撤銷前任鎮委會支持建廠的決議。

「國軒」選址鄰近大急流市（Big Rapids）一個機場，距離美國國民警衛隊訓練基地格雷林營（Camp Grayling）不到161公里，居民認為中國會威脅國安。

「國軒」向密歇根州聯邦法院提出訴訟，表示該鎮最初通過決議，批准該公司將大急流市供水系統連接到該項目的計劃，但該鎮違反合同義務。該份合同由格林鎮前任鎮委會簽署通過，時任官員均已辭職或遭罷免；支持建廠的大急流鎮鎮長比爾．斯塔內克（Bill Stanek）也被罷免。

「國軒」正尋求法院初步禁令，要求該鎮重新准許將供水連接工廠。克魯斯稱，該鎮對訴訟感到悲傷和失望。