陸海警入金門禁區 專家：做法同釣島

陸：護漁民權益生命財產

中央社報道，金門快艇翻覆案致兩岸局勢升溫，大陸4艘海警船上周五進入金門「禁限制水域」，上周六上午4艘編隊再度進入金門禁限制水域，台海巡伴航、監控、廣播驅離。大陸海警局指出，福建海警在金門附近海域執法巡查，維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全。

台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，大陸海警船進入金門禁限制水域，基本與其在釣魚台周邊所為相同。海警船進入金門禁限制水域，是為建立管轄執法事實，進而支撐其所主權宣稱。

他認為，該做法已與金門快艇翻覆案善後處理脫鈎。揭仲強調，大陸現階段目標是將管轄執法事實帶入金門禁限制水域，構成「共同管轄」情形；而排他性管轄、排他性執法是其最終目標。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，中國海警隸屬武警部隊，接受中央軍委領導，亦即這些試圖侵蝕台灣治權的操作，與中央軍委有關。蘇紫雲認為，台灣目前對大陸軍事脅迫或海警壓力秉持「理直氣和」態度，具法律正當性，也以底線原則對待對方行為。

金門案發生後，大陸官方宣布，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在台方所謂「禁止、限制水域」一說。