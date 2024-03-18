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逝者「被復活」 AI片掀倫理爭議 假李玟高以翔會粉絲 家屬批「揭傷疤」促刪

【明報專訊】歐洲議會上周三（13日）正式通過《人工智能法案》，制定全球目前最全面的人工智能（AI）技術監管法例之際，內地就AI掀起倫理爭議。近日內地社交平台上，李玟、高以翔、喬任梁等已故公眾人物被AI「批量復活」，他們既感恩父母養育，又感激粉絲支持，並說自己從未離開。但「被復活」的藝人家屬出面反對，也引發對「AI復活」技術的爭議。有人認為，AI「復活」已故親人可寄託思念；有人則認為是消費逝者，吃「人血饅頭」。

綜合內地媒體報道，影片中，已逝世的本港歌手李玟在鏡頭前與觀眾打招呼、對話：「在我離開這個世界的那一刻起，我一直能感受到你們無盡的愛和支持。」台灣演員高以翔、內地藝人喬任梁、內地歌手姚貝娜等藝人的「復活」影片也相繼出現。

喬任梁父親上周六（16日）表示，他已看到相關短片，不能接受，感到不適，希望對方盡快下架：「他們未徵求我們同意，這是在揭傷疤。」另據「紅星新聞」報道，高以翔生前經紀人轉達高以翔家屬意見稱，不希望高以翔肖像被他人任意使用，嚴厲譴責並堅決抵制，若不立即停止侵權行為，會採取法律行動。同時，其家屬也呼籲粉絲朋友保持理智，切勿輕易相信涉事博主。

多博主牟利 有稱續助親人復活

隨着愈來愈多死者親屬發聲，網民開始質疑AI復活「拿逝去的人賺錢，吃人血饅頭」。最開始發布明星復活影片的抖音博主上周六也發布影片稱，「因為復活已故明星，涉嫌侵犯他們的肖像權，接下來，無法隨意替大家復活明星了」。但該博主表示，會繼續服務那些希望以AI復活親人的粉絲。

本報記者在抖音搜索相關用戶，發現目前許多相關博主，以「AI復活」為名，售賣AI或虛擬人技術的課程。也有博主從事復活親人、聲音模擬。相關視頻下方，很多網民都建議此類影片應取得家人同意後發出。

內地保死者肖像權 家屬可起訴

《中國新聞周刊》引用CIC灼識諮詢總監陳一心分析指出，從倫理上看，「『AI復活親人』的行為模糊了現實和虛擬的邊界，涉及複雜的道德倫理問題」。諸如被「克隆」（複製）方是否知情同意、「克隆」出來的人究竟是誰、數字永生後該如何看待生死等，這些爭論自AI面世以來一直未休。

從法律上看，內地《民法典》規定，任何組織或個人不得利用信息技術手段偽造等方式，侵害他人肖像權，未經同意不得製作、使用、公開他人肖像。

同時，死者肖像、名譽權仍受法律保護。《民法典》也規定，死者姓名、肖像、名譽、隱私等若被侵害，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任；死者若無配偶、子女，且父母已死亡，其他近親屬亦有權依法請求行為人承擔民事責任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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