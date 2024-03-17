公僕省考競爭激 青年求「上岸」37人爭1職

報考人數超560萬 年增17.8%

據培訓機構「華圖教育」統計，本次24省聯合省考中有14個省份擴招，10個省份則壓縮錄取名額，共招約15.5萬人，總規模較去年增加2.1%；同時總報考人數超560萬，按年增加17.8%，使得競爭比例從去年的32：1激增至今年的37：1。

「華圖教育」專家李夢嬌分析，聯考使得國家對於公務員考試的管理更規範，各地題目的難度、數量和類型基本一致，對於考生更公平，有利地方選拔人才。京川江浙滬等地已於去年12月至今年1月間舉行省考筆試。

去年11月開考的2024年度國考（國家公務員考試）筆試報名總人數歷史首次突破300萬，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為70：1，遠高於前一年。

國家統計局經調整統計方式（剔除6200萬在校學生）後於今年1月公布16至24歲青年失業率，數字拋離其他年齡層。就業形勢嚴峻，市場難提供充足崗位和有競爭力薪資，投身「體制內」成為內地青年大學畢業後一大出路，他們將考取公務員、事業單位編制與考取研究生並稱「上岸」，相關話題熱度居高不下。據統計，2024年全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，雖然比前兩年減少，但仍高於2021年的377萬。內地多間院校呼籲今屆畢業生積極就業，不要只着眼升學和考公務員。