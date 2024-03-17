40年軍旅握筆桿子 稱習反腐搶救了解放軍

新書120萬字述習從政路

盼世界特別美國「正確認識中國」

這次，他花了4年時間，創作新書《中國出了個習近平——領袖是怎麼煉成的》，三卷總共120萬字，分為上、中、下三卷，從習近平父親習仲勳的生平，寫到習近平成長、從政、未來之路。出版這本書，他希望世界各國特別是美國要「正確認識中國」，而要做到這一點，首先要「正確認識中國最高領導人」。

訪問當天，劉明福熱情地展示這3卷厚重的書，在書的扉頁還簽着習近平入黨介紹人、陝西延安梁家河村書記梁玉明的名字。梁家河是習近平在文革時期下鄉的地方。

劉明福稱，作為當兵的人，這十年對習近平治軍強軍有深切的對比和感受。過去「錢袋子」、「酒瓶子」在軍營猖獗、橫行，「解放軍最大的危險是政治上打敗仗、在反腐戰場打敗仗」。中共十八大前，對此感到憂心的劉明福還曾給他的老領導、當時的一名軍委副主席寫信，信中提到「毛主席創立這支軍隊不容易，這樣下去，遲早要出問題」。對方沒有回信。

習近平上台後掀起軍隊反腐敗運動，包括軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬。劉明福形容這場反腐「搶救了解放軍」，「這是全軍官兵在新時代的一個共識」。

劉明福自稱對習近平有特殊感情，是與其個人經歷有關。事關他的著作《中國夢》在2010年出版時一度遭調查和禁止發行。至2012年11月，習近平在參觀國家博物館時發表有關「中國夢」的講話，有關講話「解放了」他，也使《中國夢》能再出版。