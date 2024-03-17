學者劉明福：美威脅下華須加強國防 稱已成最不安全國 兩岸統一前提「美告別霸權」

明報記者 沈燕媚 王佩凡

外國關注軍費預算 劉：華「防禦型」國

本月剛結束的全國兩會，財政部公布2024年中國軍費預算達1萬6655.4億元人民幣，7.2%增幅與去年持平。這項數據一如以往受到西方關注，日本官房長官林芳正表示「嚴正關切」，稱中國在「在欠缺透明度的情况下，大範圍且急速讓軍事力量增強」，是有史以來最大的戰略挑戰。亦有美媒認為，中國軍費很多焦點「用在挑戰美國軍力」。

「中國在美國愈來愈嚴重的威脅下，已成為世界最不安全的國家，是最需要增加軍費、加強國防建設、有力保衛國家安全的國家」，劉明福在受訪時說。

他稱，中美軍費有本質區別，美國是一個「進攻型」、「擴張型」的國家，標榜軍費透明度最高，實質是軍事威懾，「向全世界展示他們的『拳頭大、拳頭硬』」。而中國是「防禦型」國家，中國軍費本質上是防禦費。他舉例，古代中國將大量軍費投到修建地面防禦的萬里長城。而在新中國，毛澤東提出「備戰備荒為人民」，進行全國「大三線」建設和各地區「小三線」建設，建立了「20世紀地下萬里長城」。

今後二三十年中美競爭決賽期

在當下，美國已將中國視為戰略競爭對手。劉指，中國安全和發展面臨的威脅加重，必須加強國防和軍隊建設。亦正因如此，不論是中國經濟放緩、抑或火箭軍涉腐高層下台，均不會影響軍費預算，「解放軍內部出現幾個腐敗分子，對軍費沒有什麼大的影響」。

劉明福過去在國防大學擔任教授，出版過《中國夢——後美國時代的大國思維與戰略定位》等書，在海內外引起迴響，外媒多稱他為軍方鷹派學者。最近，他出版了籌備4年的作品《中國出了個習近平——領袖是怎麼煉成的》，該書主張習近平將帶領中國實現民族復興的「強國夢」、完成台灣回歸的「統一夢」。

劉在該書提到，今後二、三十年是中美競爭的決賽時期，美國的大戰略有三個層次：在全球層面，絕不讓中國成功崛起，成為超越美國的「世界第一」；在亞洲層面，絕不能讓日本與中國建立友好關係；在台海戰略上，不讓中國和平統一，也不讓中國武力統一。

「因此，大陸與台獨勢力的鬥爭，本質上是中國文明與美國霸權的博弈。新時代中國結束分裂、實現統一，最基本的前提就是美國告別霸權。」

倘兩岸開戰仍堅持文攻

武統否取決於美「阻撓和統力度」

今年1月，民進黨賴清德在台灣總統選舉中勝出，外界研判民進黨今後或在島內長期執政，北京和平統一的希望正縮小。劉稱「中國始終不會放棄和平統一」，如果某一天兩岸開戰，不是中國放棄和統，而是因台獨勢力和美國阻撓。「而即使是在粉碎台獨的統一戰爭開打的過程中，也會是『戰場上痛擊台獨、談判桌上勸降止戰』，堅持『文攻』與『武統』結合，以最小代價實現國家統一。所以，『和統』的精神和原則貫穿始終，不存在『放棄』問題。」

武統的可能性有多高？劉認為，這取決於美國阻撓中國和統的力度「有多瘋狂」。「美國的戰略抉擇，是『為了台灣，與中國開戰』？這既是美國要抉擇的問題，也是美國正在準備的問題。美國必須明白，70年前的朝鮮戰場上，中國軍隊的手榴彈不怕美國的原子彈，今天美國能穩操勝券嗎？」

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