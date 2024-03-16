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北京聞風：兩會後加速「新質生產力」 AI關鍵風口 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】今年的政府工作報告中，「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」位列十大任務之首。北京學者預計，全國兩會後，「新質生產力」將進入加速發展軌道，並在全國展開全面實踐。

本周，國務院總理李強在北京進行了今年兩會後的首次調研。調研中，李強召開座談會，聽取北京市新質生產力發展情况匯報和有關企業負責人發言。觀察人士稱，總理兩會後的首次調研，往往提示今年重點工作方向。作為發展新質生產力重要引擎的人工智能（AI），料將是今年的關鍵風口。

去年9月，國家主席習近平在黑龍江考察時，首次提出新質生產力的概念。隨後，此概念接連出現在2023年中央經濟工作會議、政治局集體學習，以及今年全國兩會等重要政治場域中，引起各界熱議。

不限於前沿科技 多領域發展

不過，外界對於新質生產力的具體內涵及落地方式，似乎尚有疑惑。清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治認為，可從三個維度理解新質生產力。一是物質維度，包括新產業、能源、技術等客觀條件的提升；二是品質維度，涵蓋生產過程、生活水平、社會治理等全方位升級；三是素質維度，指人才教育、精神文明、數字素養等方面的提質。總而言之，新質生產力不局限於前沿科技領域，而是囊括整體發展的多領域、多維度，可謂包羅萬象。

對經濟遠水難救近火？

分析人士表示，今年料圍繞新質生產力展開更多部署及實踐，主要側重對戰略性新興產業和未來產業發展、創新人才培養的支持，以及加快建設全國統一大市場、優化營商環境、擴大高水平對外開放、激發民營經濟與外資活力等方面。李治認為，明年是「十四五」規劃的收官之年，「十五五」規劃亦呼之欲出，新質生產力有望成為「十五五」規劃中的核心論述，得到更系統的闡釋及長遠佈局。

針對有觀點認為，新質生產力對當前中國經濟而言是「遠水難救近火」，李治稱這種解讀過於武斷。他認為，新質生產力會對政府指導思想、社會經濟發展理念產生關鍵影響，未來勢必創造出新產業，產生此前無法想像的商業模式和投資機會，並提升政府治理效能，對市場整體信心提升、發展方向引領起到「風向標」作用。對民營經濟及外資而言，今後會有更多站上風口的機遇。

近期，多名內地學者表示，民營經濟對於新質生產力的發展壯大不可或缺。事實上，一段時間以來，從中央到地方已連續推出多項政策，幫助民企減稅降負、提供信貸支持等。今年的計劃報告提出，強化企業科技創新主體地位，支持企業承擔國家科技重大項目。這意味着未來科創發展將由國家與企業形成合力，民企的重要性將進一步突顯。尤值一提的是，民企期待的民營經濟促進法起草工作已啟動，將從制度及法律上真正落實國企民企平等對待的要求。

文：鍾鳴九

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