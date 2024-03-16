基因編輯豬肝移植人體開先河

為腦死者移植 未見急性排斥

中國空軍軍醫大學稱，中科院院士竇科峰、西京醫院胸膽外科主任陶開山率領的團隊，以多基因編輯豬作為供體，腦死亡患者作為受體，實施輔助性肝移植（保留患者自身肝臟）。

實施方案通過學術委員會、倫理委員會、器官移植委員會和動物委員會論證，移植受者經3次評估為腦死亡，家屬同意無償參與科學研究。供體豬敲除了會引起急性排斥的豬抗原，轉入了兩種「人補體調節蛋白」、一種「人凝血調節蛋白」。

手術歷經約9小時，陶開山表示，移植的豬肝臟從膽汁、供血和病理結果來說情况良好，手術效果超出預想。竇科峰稱這是醫學界第一次將基因改造豬肝植入人體內，說明有可能替代人類肝臟。

此前，異種器官移植試驗多採用生理結構和人類相近的狒狒、獼猴等動物作為移植受體，而採用腦死亡人類受體作臨牀試驗，能更好反映移植器官的功能，檢測豬的基因編輯策略是否合適，改善器官移植免疫抑制方案。

為自身肝爭取恢復時間

竇科峰說，該項研究的順利開展，是異種肝移植向臨牀邁進的關鍵一步。儘管異種肝移植有非常迫切的臨牀急救需求，特別是對於急性肝衰竭患者，異種肝移植作為暫時替代治療手段，或讓患者自身肝臟經過移植肝的幫助後功能得以恢復，有非常大的臨牀應用價值。