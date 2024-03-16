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消費者權益日央視揭亂象 網民質疑避重就輕做樣子 預製菜加料垃圾肉 滅火筒減料不滅火

【明報專訊】昨日是「3‧15」國際消費者權益日，央視年度「3‧15」晚會再度聚焦食品安全問題，近年大行其道的預製菜亂象迭生，包括廣受歡迎的「梅菜扣肉」被揭由廉價劣質豬淋巴肉（俗稱垃圾肉）生產；消防安全也成為新關注點，有批發商發售「愈滅愈大火」的滅火器；網絡水軍被揭發購買專用設備主機板，隨意更改IP逃避監管。多地市場監管局看電視後又照單行動，網民評價現在的「3‧15」晚會不敢揑「硬柿子」，昨日唯一被曝光「大牌」為寶馬汽車。

自1991年起，央視每年舉辦「3‧15」晚會揭發消費陷阱，今年晚會由最高法院、最高檢、網信辦、發改委等部門機構聯合主辦，曝光「主板機黑灰產業鏈」、「不防火的防火玻璃」、「滅不了火的滅火器」、「梅菜扣肉原料是劣質槽頭肉」、「賣5萬多元的聽花酒」、「婚戀平台利用焦慮收割消費者」、「令人不安的寶馬傳動軸異響」、「同程金融App禮品卡套路」等案例。

食品安全仍是重頭戲，近年預製菜大賣，安徽省阜陽市是「梅菜扣肉」預製菜的主要產區，當地部分企業用槽頭肉製造。槽頭肉也被稱為淋巴肉，是豬肉中公認品質差的部位，批發價為五花肉的四分之一。在安徽廚先生食品有限公司的院子裏，露天擺放大量冷凍槽頭肉，有的肉甚至丟掉外包裝暴露在室外。調查過程中，這些梅菜扣肉預製菜企業的負責人表示，隨着預製菜持續暢銷，他們的生意一年到頭忙不停。

播節目前 涉事公司續發廣告

去年全國發生多宗大型火災，消防安全成為今年晚會重點。晚會揭發天津、河北部分銷售防火玻璃的市場上，個別企業生產的防火玻璃質量不達標，在高溫下不足4分鐘就變形、裂開。華中地區知名的五金機電市場批發滅火器，銷售人員介紹一些商家低廉的報價背後，「拿30塊錢一瓶的，可以給你保證滅不了火的。你愈滅火還愈大」。按照國家標準，ABC乾粉滅火劑主要組分為磷酸二氫銨，含量為75%。店舖售賣的「非標」滅火器，磷酸二氫銨含量僅20%。

多地市場監管局照例立即行動，查處被點名的企業和商家。其中主板機黑灰產業鏈，涉事雲機俠（深圳）科技有限公司，在晚會開始3小時前還於抖音發布產品廣告，節目播出後該帳號被封禁。婚戀平台世紀佳緣昨晚也發表致歉聲明，稱已第一時間成立特別調查小組，全面介入相關調查工作。被曝光530Li車型傳動軸異響問題的寶馬，昨晚聲明稱此前已經進行技術核查，確認該現象不會影響行駛安全，並可以通過維修解決，寶馬承擔所有相關維修費用。

寶馬汽車異響 唯一點名大牌

也有微博網民評價，現在的「3‧15」晚會愈來愈「拉垮」了，「以前還會說一些整改措施和結果，現在就是公示一下，譴責一下就沒了。2023年就只有這些事情嗎？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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