江青墓被禁祭掃參觀 保安：不要自找麻煩 婿王景清同葬福田公墓 刻妻李訥

110冥誕 毛左揭封鎖

福田公墓位於北京西郊，園區廣闊，但江青墓地並不難找，正如一名公墓修繕人員所稱「有很多監控攝像頭的位置就是」。果然，在有多個攝像頭對準的墓區，輕易就能找到江青墓，該處距離大門口不遠，周邊有不少名人、烈士落葬，還有個新建的崗亭。

遍佈攝像頭 「一枝花不留」

守墓的保安說，目前禁止公眾為江青掃墓、獻花，「一枝花也不許留下」，甚至連靠近探視都不被允許。他說，現場幾個攝像頭全部直接連通北京市公安局，一旦有人前來，轄區派出所警員立即會到場，「你不要自找麻煩」。

保安透露，前幾年還允許公眾拜祭江青，後來有人祭掃後拍照放上網，造成「不好影響」。至於具體嚴控原因，他也說不清楚，但強調如果他給閒人靠近江青墓，不僅會被下崗，還會被問話調查。隨後，為了避免嫌疑，保安透過對講機通知保安隊長稱「有人專門來找『一號墓』，你趕緊來一趟」。

落葬7年公開 允祭掃

2021起嚴控 保安尾隨

正值國家堅定擴大對外開放之際，「封鎖」江青墓的做法，引起左派輿論圈關注。作為「四人幫」政治集團之首，文革期間呼風喚雨的江青，在毛澤東1976年去世後被捕、判刑，1991年5月自殺身亡，2002年3月骨灰落葬福田公墓。直到2009年初，江青墓才被媒體披露，之後每年都有公眾前往探望、祭掃。

在2021年清明，由於祭拜江青者眾，海外輿論指當局容許左派祭拜江青，而禁止民眾祭奠趙紫陽，質疑風向有變。據悉在此之後，當局加強嚴控，如今除了利用攝像頭追蹤所有進入公墓範圍的「可疑人員」，保安還會尾隨觀察。前述修繕人員也極力勸阻「不要去找麻煩」，並指示王景清墓穴所在說，要瞻仰的話，「去看看駙馬爺（王景清）也可以」。

王景清2021年3月去世，終年94歲。知情者稱，其妻李訥健康「出了問題」，去年12月26日缺席毛澤東誕辰130周年座談會。該座談會由中共中央舉辦，政治局七常委出席，習近平發表講話，李敏、毛新宇等毛氏後人基本都有出席。

王景清墓無特殊看護

王景清在2022年清明落葬福田公墓，其墓碑刻上了李訥名字（未上金漆），預示日後同葬該處。王景清夫婦墓地雖然也在福田公墓內，但與江青墓不在同一個墓區，相距近百米，亦無特殊看護。

北京福田公墓始建於1930年，北依燕山龍脈，佔地130畝，因近鄰福田寺得名。公開資料顯示，墓地價格近10萬元人民幣，而且十分緊缺。

明報記者