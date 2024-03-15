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駐京周記：驚奇《周處除三害》尺度是自我閹割

【明報專訊】槍槍爆頭，香爐戳眼。近期，一部在大陸上映的台灣電影《周處除三害》引發大量討論。

因為嚴格的審查制度，內地觀眾似乎已經很久沒有看過這樣大尺度的電影。從電影院出來之後，觀眾討論的很多話題，是這部電影為何能夠搬上內地熒幕，成為近幾年內地影史尺度最大的電影之一。

審查嚴格 同類影片絕少上映

如果從內地電影排行榜來看，大量科幻電影和類似《長津湖》、《戰狼》等中國式宏大敘事的電影佔據榜單。《消失的她》、《我不是藥神》此類揭露或諷刺社會現實的電影，似乎在刺激觀眾感官方面「尺度」又不夠大。《周處除三害》這種拳拳到肉、血腥暴力主題的現實向影片，在排行榜內幾乎不見蹤影。

打擊黑社會、毒品、邪教，這種看似老套的劇情，其實在內地影院都有自己獨特的敘事方式，內地觀眾也習慣了馬賽克（打碼）或隱喻，或者並不真實的各類處刑畫面。無用的警察、對邪教洗腦場面的刻劃、性虐等，因為各式原因，已經從內地熒幕剔除很久。

尤其在內地，《周處除三害》裏最受歡迎的一段其實是邪教組織的劇情。儘管近些年內地嚴厲查處，仍有許多類似「成功學」的洗腦傳銷組織活躍。許多家長為了給孩子報天價補習班，甚至借錢報名，被騙到家破人亡仍要維護「老師」。見多了這種故事的內地觀眾，對於影片最後男主角屠殺邪教徒的場面，紛紛大呼「過癮」，甚至很多人在影評網站稱這段可以令影片「封神」。

「這是我能在大熒幕看的嗎？」

所以這次，憑藉着血腥大尺度的宣傳，和對現實的諷刺批判、人性的剖析，《周處除三害》迅速成了「爆款」。截至昨天（14日），票房已達4.38億元人民幣，豆瓣電影的評分也達到8.1的高分。

看過電影的朋友們說，《周處除三害》的「好看」其實並不完全在於它的尺度。要說尺度大，其實更加血腥暴力的電影也能找到，而這樣的影片能夠通過內地嚴格的電影審核制度，才是觀眾更加驚奇的原因。

「這種尺度的片子也是我能在大熒幕看的嗎？」這種疑問，也算內地觀眾對於熒幕審美的自我閹割。而內地觀眾要的，似乎也並不是純粹的「大尺度」。

明報記者 王佩凡

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