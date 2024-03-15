王毅時隔7年再訪澳紐 澳總理盼會面

汪文斌說，今年是中紐、中澳建立全面戰略伙伴關係10周年，王毅此訪是中國外長時隔7年再次訪問澳紐兩國，將拉開今年中國同兩國高層交往的序幕。他表示，中方期待同兩國一道加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動中紐、中澳全面戰略伙伴關係行穩致遠。

中通社報道，此前第六輪中澳外交與戰略對話於2022年12月21日在北京舉行，與會雙方正是王毅和黃英賢。據澳方統計，2023年澳中兩國貨物貿易總額達3000多億澳元的歷史新高，按年增長8.2%，其中澳對華貿易順差已連續20餘年，去年順差為985億澳元，佔澳對外貿易順差的近80%。

路透社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，期待在王毅訪問期間與他會面，在消除與中國這個澳洲最大貿易伙伴之間的貿易障礙方面，近幾個月來已經取得「顯著進展」。

黃英賢表示，對話是與中國建立建設性關係和支持地區和平與穩定的核心。黃英賢預計在此次與王毅的會談中，提出領事事務、貿易障礙、人權、預防衝突和地區安全等問題。