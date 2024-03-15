路透：特朗普曾授權CIA煽動華網民反政府

特工網絡散播「基於事實」負面信息

報道稱，這項工作始於2019年，此前未被曝光。包括直接了解該項高度機密行動的美國前官員表示，CIA組建了一個特工小組，利用虛假的網絡身份散佈關於中國政府的負面資訊，同時向海外新聞機構傳遞包括「中共在海外藏匿不義之財」、「中國的一帶一路倡議腐敗且浪費」等詆毀性內容。

有關美國官員拒絕提供這些行動的具體細節，但表示儘管情報人員在虛假掩護下秘密發布，但這些貶低性的敘述是「基於事實」的，認為行動是對中國多年來旨在增強全球影響力的秘密行動的回應。

專家：歷屆政府常保留此類授權

CIA發言人羅賓遜（Chelsea Robinson）拒絕就這項行動的存在、目標或影響發表評論。路透社稱，無法確定拜登政府是否保留了這項行動，拜登政府的國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）也拒絕就該項目是否存在，或是否仍在執行發表評論。兩名情報史學家說，當白宮透過一項被稱為「總統調查結果」的命令授予CIA秘密行動權力時，該權力通常會在歷屆政府中保留。

路透社引述中國外交部人士回應，稱事件表明美國政府利用輿論空間和媒體平台作為傳播虛假資訊、操縱國際輿論的武器。