外交部長文抨美雙標 稱禁令操控言論自由

「幻想一言堂阻國際關係民主化」

該報告指出，美國長期標榜言論自由，也長期奉行雙重標準。報告引述《紐約時報》和錫耶納學院等共同調查數據，指美言論自由度連年下降，國內政治斗爭踐踏言論自由，新聞干預威脅言論自由；國際上幻想繼續「一言堂」，用霸權霸道霸凌阻礙國際關係民主化。批評美國才是全世界虛假信息的策源地和「認知作戰」的指揮所。

報告提及美國政府打壓TikTok，數個美國言論自由組織聯署公開信指出，對TikTok的禁令侵犯美國憲法第一修正案賦予美國人民的權利，打壓損害超過1.5億TikTok美國用戶在該平台上的自由，開創一個令人擔憂的先例。報告稱，「美國政府對這些呼聲置若罔聞，一意孤行打壓TikTok」。

報告還舉例稱，美國一些政客和媒體將美國民眾因為總統選舉問題圍攻國會大廈的行為斥責為暴亂，卻將香港發生的街頭暴力運動美化為追求民主自由和「美麗的風景線」。