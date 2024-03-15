美前財長擬收購TikTok 拜登促立法 中方批美強盜邏輯 周受資：盡全力阻禁令生效

商務部：應嚴格遵守中國法律法規

中國外交部發言人汪文斌表示，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身；如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那毫無公平正義可言。中國商務部同日稱，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，重申中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

商務部也提到，「相關方應嚴格遵守中國法律法規」。根據中國法律，字節跳動剝離TikTok還要獲中國政府同意，北京去年已經表明堅決反對強迫出售TikTok。

美國眾議院法案要求字節跳動6個月內出售TikTok。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，姆努欽正在組建一個投資集團以收購TikTok，並形容「這是一個很好的生意」。白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱，總統拜登希望參議院盡快行動通過立法；白宮將提供技術援助，協助他們對立法進行任何可能的修改。

TikTok斥法案被強行通過

一旦法案通過參眾兩院，並由總統簽署成為法律，而字節跳動拒絕出售TikTok，應用程式商店和網站託管公司在美國分發或更新這款應用程序將變成非法。

TikTok一份員工備忘錄指，公司將游說參議院聆聽選民聲音，不要通過有關議案，並批評法案審議過程不公開及被強行通過。TikTok也表示，其約60%股份由全球的機構投資者持有，其5人董事會中有3名美國人。周受資在TikTok發布短片稱，法案生效將令內容創作者和小企業損失數十億美元，危及美國30萬個工作崗位；他表示將以包括行使法律權利在內的一切辦法，阻止禁令生效。

紐時：法案前景艱難 IPO或致重大問題

《紐約時報》分析，這項法案在參議院將面臨艱難的前景，參議院的民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）尚未承諾將其列入表決議程。而且TikTok售價會很高，雖然微軟、谷歌、Meta等科技巨頭可能買得起，但拜登政府已多次試圖用反壟斷法來阻止這些公司擴大規模。另外，字節跳動還可能通過首次公開募股將TikTok分拆出去，但若僅出售美國的應用程式可能會引發一些重大問題，包括從向用戶推薦內容的算法如何運作，到是否能顯示其他國家的內容。

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