再有陸艇沉金廈 央視指觸礁

台：禁制水域肇事 陸邀助搜救

台灣海巡署長周美伍表示，事發後，大陸海事局為此事故通知台灣協助搜救，地點位於禁限制水域內0.3海里，海巡派遣潛水人員與陸方共同搜救。她稱，金廈水域狹窄，若雙方不能合作，很多事情將很難處理，「這也是為什麼過去20年來雙方有這麼好的溝通與通聯機制，當有緊急事件發生時能互通有無」。

當天兩岸雙方獲悉船難後，陸方規劃派遣廈門S76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20海里半徑範圍內搜救；台灣海巡署也派遣4艘船，兩岸聯合救援。

中央社報道，已救起其中4名船員，但當中2人尋獲時已無生命迹象、不幸罹難；另有2名船員仍在聯合搜尋中。針對網傳消息指，台軍拒絕大陸軍隊登東碇島搜索，金門防衛指揮部否認，稱未接到大陸相關要求。

台灣陸委會昨晚表示，搜獲的生還者及罹難者遺體，均由陸方搜救單位運回，並無陸方家屬赴金門處理相關事宜的需求。