燕郊爆炸證非關炸雞店 「勸離」記者當局致歉

管道泄漏肇禍 具體引爆點待查

央視報道，27名傷者中，昨仍有13人留醫，均無生命危險。事故發生後，三河市官方曾發通告，初步認定是炸雞店疑似燃氣泄漏引發事故。昨日下午，事故調查組專家組長劉福來表示，事故初步判斷為燃氣管道泄漏，引爆點位於炸雞店所在的整體建築結構，但具體是哪家門店還需調查。

三河市應急管理局長紀宏圖則指出，燕郊鎮較早開通了管道燃氣，地下管網比較複雜，老的管網已使用20多年，埋藏最深的位於地下12米，事故調查難度較大；事故與炸雞店無關，「這個門店連着4家，而這4家門店的招牌都炸沒了，當時以炸雞店為坐標公布」。

事發當日，央視節目連線現場的前線記者，當記者介紹現場情况到一半時，數名男子上前擋住鏡頭、驅趕記者，中斷了連線直播。其後中國記協發文，呼籲地方政府「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

稱勸離為安全 方法粗暴惹誤解

《新京報》報道，廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部發布情况通報，提到指揮部當時要求所有非專業救援人員及附近居民撤離，防止發生次生災害。現場工作人員按指令，對包括媒體記者在內的非專業救援人員進行勸離，其間「強行勸離仍在現場採訪的記者」；「由於一線工作人員溝通能力不強，方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論質疑」，產生了不良社會影響。指揮部稱已對相關人員嚴厲批評，派員向相關記者多次表達歉意。

《河北日報》報道，河北省委書記倪岳峰昨主持市縣黨政負責人專題會議，強調要自覺接受輿論監督，健全與媒體溝通聯繫機制，支持和保障媒體記者正當採訪。

內地不少記者對事件表達關注，紛紛希望這樣的權利是所有媒體記者都平等享有，有人指記協做法「分明是一個副部級機構在維護正部級單位的權威」。