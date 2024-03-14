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美眾院通過剝離TikTok法案 華：損國際投資者信心

【明報專訊】美國國會眾議院昨以352 比 65，表決通過了可能在美國禁止短片分享應用程序TikTok 的立法，該法案現已提交參議院，但命運未卜。美媒指出，眾議院「中國委員會」此前預計，即使法案在國會通過並由總統拜登簽字，TikTok也會以違反憲法第一修正案為由提出訴訟。在美眾院投票前，中國外交部表示，美方打壓TikTok的做法，損害國際投資者對投資環境的信心，破壞正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

倘不剝離字節 在美禁用

就美國尋求迫使總部位於北京的「字節跳動」在半年內剝離旗下短片平台TikTok，外交部新聞發言人汪文斌昨在北京回應稱，近年來，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止打壓TikTok。他稱這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，損害國際投資者對投資環境的信心，破壞正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

據美國國家廣播公司（NBC）報道，路易斯安那州眾議院議長邁克·約翰遜（Mike Johnson） 在投票後的聲明中表示，「共產主義中國是美國最大的地緣政治敵人，正在利用技術積極破壞美國的經濟和安全」。他警告稱，TikTok可能會被用來存取美國數據並傳播「有害」信息。「今天的兩黨投票表明國會反對中國試圖監視和操縱美國人，並表明我們決心威懾我們的敵人。」

在投票中，有50名民主黨人和15名共和黨人對該法案投了反對票。投反對票者的理由，除了反對被禁止使用社交媒體外，反對者也提及該法案涉及的言論自由問題。

WSJ：中國委會料TikTok訴違憲

據《華爾街日報》（WSJ）昨報道，面對美國政客的圍剿，TikTok已積極發起游說活動，不僅繼續在程式內彈窗推送消息，鼓勵用戶致電議員並表達反對法案的態度，公司首席執行官周受資還將訪問美國國會並同議員會面，不過他的游說目標並非幾乎可以肯定會批准該法案的眾議院，而是參議院。

此外，兩黨參議員都對眾議院針對TikTok的這項立法提出了「憲法擔憂」。眾議院「中國委員會」此前預計，即使法案在國會通過並由拜登簽字，TikTok也會以違反美國憲法第一修正案為由提出訴訟。

相關字詞﹕禁用 外交部 眾議院

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