燕郊街舖爆炸7死27傷 警阻官媒採訪 應急局料燃氣泄漏引爆 記協質問「通稿能代替現場報道嗎」

現場畫面顯示，爆炸發生瞬間燃起巨大火球，隨即冒濃煙，建築碎渣崩散四濺。一名紅衣女子被氣流裹帶的建築碎片砸倒，路面大量汽車被波及受損。

三河市應急管理局昨午發布通報，稱上午7時54分，三河市燕郊一炸雞店發生疑似燃氣泄漏引發的爆燃事故，應急、消防、衛健等有關部門第一時間趕赴現場救援。附近居民及商戶則表示，最初的爆炸地點存疑。

4層商業樓成廢墟 爆燃點存疑

據「紅星新聞」報道，有當地居民稱爆燃地點是一棟商業樓，裏面有多家商舖、餐廳和蔬菜店，還有一家糕點店及一家招待所。招待所老闆娘在事故中遇難。

有事故現場畫面顯示，該4層建築在爆炸後，樓體已成廢墟。昨日下午，招待所老闆娘遺屬表示，老闆娘遺體已找到，老闆昨仍失聯。夫妻二人「有一個9歲的孩子，媽媽剛把孩子送到學校就出事了」。

「極目新聞」引述炸雞店經營者王先生稱，其店舖和旁邊一家賣扒雞的店舖為同一個房東，兩店舖佔地共100平米，2023年新裝修開業。「據我所知，事發地附近就我們一家炸雞店。」王先生稱，從影片看，爆燃點位於大樓另一側。

三河市應急局和市委宣傳部回應，疑似燃氣泄漏引發爆燃事故的涉事店舖是否為上述炸雞店，暫時無法確認。

事發地前年燃爆釀2死22傷

全市整治促裝燃氣警報器

這不是燕郊第一次發生燃氣事故，2022年6月24日，位於河北燕郊的福成尚街時代廣場，一商戶發生液化石油氣瓶爆燃事故，造成2人死亡，22人受傷。此後，廊坊市還專門出台《廊坊市燃氣行業安全隱患排查整治工作方案》，要求用戶「主動加裝燃氣自閉閥、可燃氣體報警器」，然而兩次事故發生地距離不足2.5公里，就在同一條迎賓路的兩側。

警擋鏡頭驅趕 央視直播中斷

今次事故發生後，官媒「央視新聞」記者前往事故現場直播報道，卻遭當地警察攔阻。央視畫面顯示，鏡頭被幾名警察用身體遮擋，央視記者也被向一旁驅趕，直播畫面隨即中斷。據網絡流傳短片顯示，另有3名前往事發地報道的央視記者被十幾名警察推搡並驅趕。央視記者被河北警方阻撓採訪事件在網上流傳後，爆炸事故及阻撓採訪均引發網民熱議。

中國記協昨晚就事件表示關切並發文「正當採訪是記者的權利」，稱若網傳短片為真，記協提出3個問題：「記者應該進行採訪嗎？記者是添亂嗎？一紙通稿真能代替現場報道嗎？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676