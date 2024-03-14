金門案談判破裂 國台辦促民進黨拿出誠意 稱沒做好蒐證 台灣海委會道歉認需檢討

國台辦斥台拖延「倚外謀獨」

大陸一漁船2月14日在金門附近水域遇台灣海巡署執法，兩漁民落水死亡，死者家屬20日抵金門善後，與台方連日談判未達共識，遺屬拒收慰問金，於本月5日返回大陸。新華社報道，陳斌華昨在國台辦例行記者會稱「遇難者家屬和相關人員為什麼離開金門，他們當天已經作了完整說明，相信大家都已瞭解」。陳稱台方粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，事發至今未對遺屬道歉、交代真相，以所謂「調查程序」拖延問題解決，是真正的「三無」，無情、無義、無理。

陳指摘民進黨當局為「倚外謀獨」，迎合美方所謂台海是「國際水域」的「歪理邪說」，配合外部勢力炒作，表示民進黨當局只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，事件的善後協商才能重啟，「企圖拖延時日蒙混過關，恐怕是打錯了算盤」。

強調陸台間不存「國際水域」

對於美國的台海「國際水域說」，陳斌華稱海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，根據「聯合國海洋法公約」和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的「國際水域」，國際海洋法也根本就沒有「國際水域」一說。

另據中央社報道，管碧玲昨在台立法院內政委員會報告時指出，海委會責成台海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務、裝設備管理，以及通報和蒐證，確實發現有不足之處。管稱免於傷亡是執法最高的目標，這次無論海巡是否有過失，因為沒有蒐證的影片，事件難昭公信，家屬無法快速了解案情，至今事情未得到解決。

對於金門案紛爭，台陸委會昨呼籲，希望各界靜待司法機關調查結果，還原事發真相，釐清責任歸屬。