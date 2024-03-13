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國民黨立委：陸清淤船入金門海域 海委會稱經過後未滯留

【明報專訊】台海兩岸在金門水域的爭議至今未休。國民黨立委陳玉珍昨（12日）表示，大陸清淤船已進入金門禁限制海域作業，並航經小金門、大二膽島中間水道。台海委會主委管碧玲說，清淤船作業範圍在廈門海域，清淤後航行未滯留，經過禁限制海域，海巡署都派船併航。對此，台國防部長邱國正昨表示，應處第一擊有詢問、驅離等程序，海巡署就是海上執法單位。

金門水域大陸快艇「2‧14」翻覆事件發生後，大陸已否認金門水域存在所謂「禁止、限制水域」。中央社報道，外傳大陸清淤船正在逐步疏通途經小金門、大二膽島間的劉五店航道，由於該航道經過金門的禁限制海域，引發外界關注。

台立法院昨繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳玉珍質詢，大陸清淤船已經進入金門禁限制海域作業，並從小金門、大二膽島中間經過。

列席備詢的管碧玲表示，大陸清淤船作業範圍是在廈門海域，不是在金門禁限制海域。清淤船在清淤後，航行未滯留，經過禁限制海域，海巡署都有派船併航。

陳玉珍並質詢金門快艇案，要了解法務部多久可以調查出一個段落。列席的台行政院長陳建仁說，當然是愈快愈好，但要尊重司法；現在還需要一些海事鑑定判斷，不會遙遙無期，會盡快辦理。

台防長：第一擊前由海巡執法

邱國正昨下午返回議場列席前答覆媒體相關提問指出，他之前已經講得很清楚，前述事件應處第一擊之前有詢問、了解、驅離等動作都要確實執行，「不要把這個議題一搞，又變得好像沒完沒了」。

大陸籍船隻如果不理會詢問或驅離，執意從小金門、大二膽島中間的劉五店航道通過，對此，邱國正說，不要弄得好像不得了，一條木板經過也大驚小怪，沒有那麼嚴重。他強調，就是依法，海巡就是海上執法單位。

相關字詞﹕邱國正 兩岸關係 立法院 禁制 金門

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