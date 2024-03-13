禁TikTok法案周三表決 FBI局長稱TikTok受中國控制

中國公司字節跳動擁有的TikTok，是短片平台「抖音」的海外版，在美國有大約1.7億用戶。據「美國之音」報道，眾議院美國與中國戰略競爭特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）和該特設委員會資深成員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）周一聯名致信TikTok首席執行官周受資，要求TikTok立即停止散播虛假言論及替中國操縱美國公民。

特朗普反對封禁TikTok

而目前正在爭取重返白宮的前總統特朗普對封禁TikTok的可能提出關切。他上周四表示，「如果你幹掉了TikTok，facebook……的生意將會加倍，」他補充說，他不想讓facebook做得更好。TikTok周一晚間致函美國國會，重申該公司「不歸中國政府所有或控制」，並辯稱如果該公司被出售，買家將不會維持TikTok為保護美國數據所付出的努力。

（中美角力）