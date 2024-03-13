美預算312億與華競爭 強調需戰勝 設基金替代中國產品 被指針對「一帶一路」倡議

美國國務院網站周一發布美國總統拜登提出的2025財年預算計劃，聯邦開支被提高到7.3萬億美元。在外交預算中，兩大優先項目是「保證俄羅斯在烏克蘭的戰略失敗」，以及「投資、結盟、與中國競爭」的40億美元強制支出。美國國務院宣稱，「中國是美國唯一既有意圖重塑國際秩序，又在經濟、外交、軍事和技術方面有越來越強的實力去做到這點的競爭對手」。

形容華唯一有力競爭對手

美國國務院請求的撥款包括「對抗中國影響力基金」（CPIF）和「全球基礎設施與投資伙伴關係基金」（PGI），聲稱這些預算的目的是「阻止中國直接和間接損害美國利益，提高中方活動成本，並提供中國產品的直接替代方案」。

美國副國務卿維爾馬在當日的新聞發布會上闡釋美國增加對印太地區的援助預算時，提到與中國競爭，稱美國「必須動用一切可以動用的手段在競爭中戰勝中國」。

維爾馬表示，相關請求包括在5年內為此目的提供40億美元的強制性資金，其中20億美元用於設立一個新的國際基礎設施基金，以便為中國的基礎設施合作項目提供「可靠的替代方案」。他補充稱，基礎設施基金將支持「具有變革性、高質量和可持續性的硬件基礎設施項目」。

另申312億推動印太戰略 包括對台軍售

此外，美國國務院還請求另外一筆40億美元的「裁量性」支出，目的是通過對外援助和外交接觸來推動「印太戰略」的實施，清單內包含對台軍售及針對太平洋島國的援助等。台外交部對美國務院請求編列1億美元（約7.8億港元）預算協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定表示高度歡迎。

維爾馬聲稱，這份預算案將允許美國繼續「基於我們在國內的實力進行投資，與志同道合的伙伴結盟，以加強我們的共同利益，應對中國帶來的挑戰，並利用這些資產與中國競爭，捍衛我們的利益」。

外交部曾稱基建倡議不存彼此取代

美方未直接提到，但路透社報道時認為美國瞄準的就是中國的「一帶一路」倡議。中國外交部發言人汪文斌此前曾表示，中方認為，全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。世界需要的是搭橋而不是拆橋，是推動互聯互通而不是相互脫鈎，是互利共贏而不是封閉排他。希望美方以實實在在的行動推動各國共同發展振興。

（綜合報道）

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676