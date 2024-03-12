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上海迪士尼擬建新獨立主題景點

【明報專訊】上海迪士尼度假區官方昨（11日）披露，度假區開啟位於上海迪士尼樂園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題的景點將毗鄰「瘋狂動物城」主題園區。目前，該項目仍處於初步規劃階段。此外，上海迪士尼度假區的第三座迪士尼主題酒店本周完成樁基工作。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」消息，雖然目前還不明確新景點的具體內容，但業界認為，一個主題樂園每一次擴建新項目都會拉升一波客源，持續打造新項目是讓主題樂園可持續發展的重要舉措。

此外，上海迪士尼度假區的第三座主題酒店也迎來新的建設進展。去年8月，該主題酒店破土動工，度假區合資企業雙方股東代表共同出席動工儀式。本周，開發項目管理團隊完成該酒店的樁基工作，為下一階段正式啟動主體工程奠定基礎。

新酒店已樁基 增400客房

這座有400間客房的全新主題酒店將坐落於星願湖畔，結合此前有420間客房的上海迪士尼樂園酒店，以及有795間客房的玩具總動員酒店，後續將為遊客提供更多住宿選擇。

自2016年6月上海迪士尼度假區開幕以來，該樂園已經完成兩個擴建項目，包括於2018年4月開幕迎客的「迪士尼·皮克斯玩具總動員」主題園區，以及於去年12月啟「城」的第二個全新主題園區「瘋狂動物城」。

相關字詞﹕主題樂園 度假酒店 上海迪士尼

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