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嘉興紀念金庸百年誕辰 官媒：全面展豐富內涵

【明報專訊】3月10日是著名武俠小說家、《明報》創辦人金庸誕辰100周年，金庸故里浙江省嘉興市隆重紀念，昨（11日）在嘉興南湖發布廳舉行文化交流論壇，邀請金庸親友代表及世界各地知名專家學者，以及全球金庸迷代表，共論金庸文化的時代價值，致敬金庸。

據浙報集團旗下新媒體「潮新聞」報道，嘉興是金庸的出生地和少年成長地。嘉興官方表示，該市多年來堅持講述金庸先生「俠之大者」承載的深厚情懷和「江湖一夢」背後的家園故事。此次舉辦金庸誕辰100周年文化交流活動，全面展示金庸文化的豐富內涵和獨特魅力，對於激勵和動員在金庸先生武俠世界裏成長起來的一代代人，傳承和推廣這一獨屬於中華兒女的俠義豪情，具有重大而深遠的意義。

在活動現場，包括中國武俠文學學會副會長、金庸小說研究專家陳墨，著名導演張紀中、《射雕英雄傳》《神雕俠侶》英文版譯者張菁等人分別發言，系統還原金庸其人、其文、其念，全面展示金庸文化的豐富內涵和獨特魅力，進一步推動「俠之大者，為國為民」的精神品格走出國門、走向世界。

推影視戲曲作品等掀「金庸熱」

昨日現場還正式啟動金庸誕辰100周年系列活動。包括舉辦「百年金庸：魅力永存的想象世界」學術交流會，推出紀錄片《查良鏞》和《大俠金庸》等，讓更多人走近金庸、入夢江湖，掀起一股席捲全國的「金庸熱」。

文化交流活動舉辦期間，舞台劇《在世英雄傳》、海寧皮影戲《童年的金庸》、「江南七怪」武術表演、金庸武俠知識競賽等富有地方特色群眾性的文化活動同步上演。

相關字詞﹕紀念日 誕辰 金庸

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