稱兩會論述旨武力恫嚇 台國安局長：屬脅迫和統

中央社報道，蔡明彥報告題為「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，他在台立院答詢民進黨立委羅美玲提到，觀察大陸兩會前的對台工作會議、國務院總理李強工作報告等，政策主軸均圍繞和平統一，同時延續反獨、促統促融、反對外力介入干涉的主調，但在和平統一的路線上，對台脅迫稍微加強力度。

蔡明彥認為這是「脅迫性和統」，目的是要讓台灣出現對武統的想像空間和恐懼，以利達到武力恫嚇。蔡強調，「目前沒看到台海戰事一觸即發相關情資」，但會持續關注，有任何異常都會妥善處理，避免情勢升高並維持台海穩定。

陸專家：和統基本方針未變

中新社引述北京大學台灣研究院院長李義虎表示，台灣政局對於兩岸關係發展增添不確定因素，不過在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」指引下，大陸掌握戰略主動，圍繞追求國家統一的中心目標。

李義虎指出，大陸在執行層面抓住兩個方向，針對「台獨」和「外來干涉」堅決反對、反制，對於台灣社會促進融合發展；大陸對台政策具穩定性和延續性，和平統一基本方針沒有改變。